Cosenza: incidente all’ingresso della città, traffico in tilt. Sul posto la Polstrada

Un incidente si è verificato in città ed ha coinvolto due auto ed un furgone. Due persone sono rimaste lievemente ferite ed il traffico è andato in tilt

COSENZA – L’incidente si è verificato all’inizio di viale della Repubblica, all’altezza dell’incrocio con via Tancredi, ed ha coinvolto secondo i primi riscontri due auto ed un furgone. Due persone sono rimaste ferite lievemente, ed il traffico ha subito forti rallentamenti. Sul posto stanno operando gli uomini della Polizia stradale, per cercare di regolare la viabilità in quanto si registrano lunghe code all’ingresso autostradale di Cosenza Sud verso la città.