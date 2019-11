Vigili del fuoco di Cosenza in piazza il 19 novembre contro la Manovra

I pompieri in piazza per chiedere l’equiparazione retributiva e previdenziale con il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, cui vanno aggiunti 14 milioni di euro per parificare agli altri Corpi, anche lo stanziamento per il riordino delle carriere

COSENZA – I Vigili del fuoco della città Bruzia parteciperanno alla mobilitazione nazionale che si terrà martedì prossimo, 19 novembre a Roma. Lo conferma il segretario provinciale del sindacato autonomo dei Vigili del fuoco del Conapo Michele Leonetti che in una nota stampa chiarisce “sono più di trent’anni che i Vigili del Fuoco subiscono una sperequazione economica, pensionistica e previdenziale rispetto agli altri corpi dello stato che si occupano di sicurezza e soccorso. Le promesse fatte nel Governo Conte I, vanno mantenute, esisteva anche un disegno di legge con relativa copertura economica. Che fine hanno fatto i fondi per i Vigili del Fuoco – continua Leonetti – siamo stanchi delle prese in giro, siamo al servizio della patria e dei cittadini tutti i giorni dell’anno h 24 rischiando la vita per la comunità e le istituzioni, svolgiamo azioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza come gli altri corpi dello stato e facciamo parte dello stesso ministero della Polizia di Stato, non deve esistere più questa grande sperequazione. Chiediamo al Governo Conte II e ai partiti di maggioranza di inserire nella imminente legge di bilancio un fondo economico contenente lo stanziamento, nel triennio 2020-2022, dei 216 milioni di euro necessari per l’equiparazione retributiva e previdenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, cui vanno aggiunti 14 milioni di euro per parificare agli altri Corpi, anche lo stanziamento per il riordino delle carriere. Siamo stanchi di essere presi in giro e di essere il corpo meno pagato e meno tutelato”.