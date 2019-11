Da tempo il sindacato Faisa Confail ha lanciato l’allarme sulle condizioni di degrado e di pericolo in cui versa l’autostazione di Cosenza. In merito interviene anche l’associazione Bruzia Commercianti

COSENZA – «Ancora una volta la cronaca cittadina fa registrare nell’area dell’autostazione, episodi criminosi; ultimo quello ai danni di una persona anziana avvicinata e rapinata da due donne di etnia rom. L’associazione Brutia Commercianti torna sull’argomento, peraltro ripreso anche dalla Confail/Faisa e chiede ancora una volta maggiore sicurezza».

A scrivere è il presidente dell’associazione, Luigi Mastrandrea che nel sottolineare come proprio la sicurezza nella zona deve essere il primo obiettivo chiede il ripristino e potenziamento dell’illuminazione all’interno del sito autostazione e l’istituzione di un posto fisso di Polizia.

«Chiediamo ancora una volta, con forza, che gli organi preposti attuino al più presto, queste misure. L’incolumità di chi gravità in quest’area – spiega Mastrandrea – è a gravissimo rischio. In mancanza di una rapida soluzione del problema, e comunque prima delle festività natalizie, coinvolgeremo in questa nostra battaglia le altre associazioni di categoria e i sindacati».