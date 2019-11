Cosenza, incidente sulla statale 107 nei pressi del cimitero. Un ferito, traffico rallentato

L’incidente questa mattina sulla Statale 107 Silana Crotonese tra gli svincoli per Zumpano e il cimitero di Cosenza. Lievemente ferito il conducente che ha perso il controllo della sua auto finendo contro il guardrail

.

COSENZA – Un incidente autonomo è avvenuto questa mattina sulla strada Statale 107 Silana-Crotonese nei pressi del cimitero comunale, poco dopo lo svincolo per Zumpano in direzione Crotone. Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente di una Fiat Idea di colore grigio, dopo aver perso il controllo dell’auto forse anche a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, è sbandato andando ad impattare violentemente contro il guardrail e finendo poi in mezzo alla carreggiata. Per fortuna l’uomo ha riportato solo ferite lievi ed è stato medicato sul posto dai sanitari del 118 arrivati sul luogo dell’incidente insieme al personale della polizia stradale. Disagi invece si sono registrati al traffico lungo la statale 107 in entrambe le direzioni.