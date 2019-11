Verso la conclusione la vicenda della signora Grazia. Venerdì incontro con i sindacati

L’incontro si terrà nel pomeriggio di venerdì prossimo, presso la sede cosentina della Ugl, presenti i rappresentanti locali e regionali del sindacato, i responsabili dell’azienda e la stessa signora Grazia



COSENZA – Ha chiesto di incontrare i sindacati la Lav Services, l’azienda per la quale lavora la signora Grazia Tripargoletti, che ha dovuto passare molti notti su una panchina, in attesa di andare a fare le pulizie, alle 5 di mattina, presso la Motorizzazione Civile di Cosenza per conto proprio della Lav Services. La signora non ha un’auto e non ci sono mezzi pubblici durante la notte per poter raggiungere il luogo di lavoro. E così la donna esce di casa a notte fonda per prendere l’ultimo pullman utile. E poi attende che si facciano le 5 del mattino. L’incontro si terrà nel pomeriggio di venerdì prossimo, presso la sede cosentina della Ugl, presenti i rappresentanti locali e regionali del sindacato, i responsabili dell’azienda e la stessa signora Grazia. Intanto sui social impazzano i commenti sulla vicenda e i giudizi. Alla donna sono arrivate tante offerte di aiuto, ma ancora non se n’è concretizzata nessuna. La Lav Services riconosce il particolare caso umano e non ha licenziato la donna, nonostante numerose assenze. Ma non ha una soluzione: “cambiare il turno alla signora Grazia vorrebbe dire, purtroppo, danneggiare altri lavoratori – dicono i responsabili – che hanno anche altri lavori in altri orari della giornata”. Venerdì, forse, l’epilogo della vicenda.