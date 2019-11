“Parrocchie in Salute”, a Serra Spiga screening gratuito per 12 donne

Si è svolta domenica scorsa presso la comunità parrocchiale San Giuseppe Sposo di Maria a Serra Spiga l’iniziativa “Parrocchie in Salute”

COSENZA – Continua il percorso Sanitario preventivo deominato “Parrocchie in Salute”. L’ANCRI la sezione provinciale di Cosenza, intitolata al Cav. Uff. Mario Metallo domenica ha tenuto una nuova tappa del progetto di screening rivolto ai soggetti più deboli ovvero coloro i quali, non possono permettersi economicamente di sottoporsi ad accertamenti clinici strumentali, nello specifico di uno screening.

La Parrocchia San Giuseppe Sposo di Maria a Serra Spiga che ha ospitato l’iniziativa ha consentito a dodici donne di sottoporsi ad accertamenti medici strumentali. Per la sezione sono stati presenti: il Presidente della Sezione il Cav. Uff. Angelo Cosentino, il Cav. Pasquale Giardino responsabile del Cerimoniale e ufficio stampa è il Cav. Dott. Sisto Milito, oncologo e dirigente ospedaliero, la responsabile Caritas della parrocchia, con i volontari. Amare il prossimo aiutando i più bisognosi, appaga lo Spirito, dando la possibilità ad ognuno di Noi comuni mortali, di ottemperare alla Missione in Terra, che Dio ci ha assegnato.

«Bisogna sempre trovare il tempo per dedicarsi al Volontariato, rimanendo vicino ai più bisognosi e a chi non è stato baciato dalla fortuna. Nello scorrere quotidiano, si deve sempre trovare il tempo per aiutare gli altri, anche perché è lui che ci dà il tempo di permanenza in terra. Noi Insigniti – scrive l’ANCRI – siamo felicemente investiti da questo piacevole compito».