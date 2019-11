Biblioteca civica, Rende e Moracavallo: “dove sono i soldi destinati ai dipendenti?”

I dipendenti non ricevono lo stipendio da dieci mesi. I consiglieri comunali di Cosenza Bianca Rende ed Enrico Morcavallo ” situazione sempre più allarmante ed incomprensibile. Perché il mandato in banca con le spettanze dei dipendenti non è stato liquidato?”

COSENZA – “La Biblioteca Civica si tinge di giallo ed è ovvio, visto lo stato in cui versa, che in programma non c’è alcuna riqualificazione. Il giallo, purtroppo, riguarda i fondi destinati agli impiegati che invece non ricevono lo stipendio da dieci mesi”. Lo scrivono in una nota i consiglieri comunali di Cosenza Bianca Rende ed Enrico Morcavallo che tornano sulla grave situazione economica della Biblioteca Civica di Cosenza con i dipendenti senza stipendio da ben 10 mesi.

“La situazione dei dipendenti è sempre più allarmante ed incomprensibile – scrivono Rende e Moracavallo – dei due mandati per 24.000 euro (chiusura contributo 2018) e 40.000 euro (acconto 2019) preparati dal settore Cultura del comune di Cosenza ormai da due mesi, solo il primo è stato inviato in banca gli ultimi giorni di ottobre per la liquidazione, con l’espressa prescrizione di usare questi fondi per gli stipendi del personale che, ad oggi, non risulta essere stato retribuito. Il comune non provvederà a liquidare il secondo mandato (ne’ altri, chiaramente) se non avrà certezza che le spettanze dei dipendenti siano state soddisfatte almeno in parte. Col rischio che anche questo contributo arretrato finisca nel dissesto (personalmente dubito che il contributo sopravvivrà con la nuova condizione finanziaria, ma questa è un’altra storia)”.

“Cosa sta succedendo alla Civica? I contributi ai quali si sono impegnati comune e provincia stanno arrivando puntualmente? Perché i dipendenti non ricevono il loro stipendio da dieci mesi?” Sono queste le domande – continuano i due consiglieri – che stiamo ponendo da tempo all’amministrazione comunale che ha ben due rappresentanti in CDA, senza risolvere l’enigma. Il diritto di accesso connesso alla nostra carica arriva solo fino ad un certo punto. Speriamo, con questo interrogativo pubblico, di arrivare a capo dell’intricata vicenda e di sbloccare una vertenza che già da tempo i sindacati seguono con apprensione. I dipendenti della Civica – concludono la Rende e Morcavallo – non sono lavoratori di serie B eppure la loro vertenza viene ignorata da chi ha assunto precisi impegni. Restiamo comunque in attesa di capire quali programmi ha il sindaco per la salvaguardia e la valorizzazione di quello che, indiscutibilmente, rimane un patrimonio inalienabile della città”.