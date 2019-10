Cosenza, presentato libro su Oliverio. Sulle elezioni ancora nessuna data

La presentazione nel palazzo della Provincia a Cosenza. Sulla data delle elezioni il presidente della Regione Mario Oliverio non si è espresso

COSENZA- Presentato a Cosenza il libro “Mario Oliverio, la sfida riformista di un presidente scomodo” scritto dal giornalista pubblicista Michele Drosi, edito da Rubbettino. Si tratta di una biografia che ripercorre la storia politica del presidente Oliverio e in particolar modo il quinquennio alla guida della Regione Calabria, che appresta a concludersi. «Ringrazio l’autore per aver prodotto questo lavoro importante che con grande attenzione ha ricostruito i passaggi più importanti della mia azione di governo, soprattutto alla Regione». Ha dichiarato il presidente della Regione Mario Oliverio, soffermandosi con i giornalisti prima della presentazione volume.

«Nel libro – ha aggiunto il presidente Oliverio – sono indicate le realizzazioni che sono frutto di un segno riformista, perché ha rotto schemi, affrontato problemi che da anni venivano ignorati, messo da parte gli interessi particolari per un disegno generale e utilizzato bene le risorse dell’Unione Europea. Tutti risultati delineati nel libro. La Calabria non è una regione semplice perché ha problemi gravi e accumulati nei decenni, e governare qui è diverso che governare in altri parti del paese, per questo ogni risultato raggiunto è ancora più importante. Abbiamo ereditato una regione in ginocchio, che era in una palude, e abbiamo cercato di recuperarla, ridando dignità e credibilità a questa terra. Ci sono ancora tanti problemi, ma la Calabria non è solo criminalità organizzata e disorganizzazione, c’è tanto di positivo che ancora dobbiamo evidenziare».

Giornalisti e cittadini che attendevano di sapere se fosse stata stabilita la data delle prossime elezioni regionali in Calabria, dovranno aspettare ancora perché il presidente Oliverio ha liquidato tutti con un laconico: «Non è stato deciso». In platea, amici di vecchia data del presidente, assessori regionali e compagni di un partito “indefinito”.