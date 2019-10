L’evento nell’evento, la diretta di RLB dalla Festa del Cioccolato

Guest star e tante novità artistiche in diretta dalla Festa del Cioccolato di Cosenza per la terza serata di intrattenimento targato RLB Radioattiva. Il programma di venerdi 26 ottobre

COSENZA – Ancora grandi artisti e spettacoli di intrattenimento con RLB Radioattiva nel cuore della città di Cosenza. Ai microfoni della nostra radio le voci della gente, le impressioni dal vivo di chi vive in diretta le emozioni della Festa del Cioccolato e degli spettacoli offerti durante le giornate di festa. RLB, da sempre, tra la gente a dar voce alla gente!

Il programma di venerdi 25 ottobre

Sound and Beat

Sono un gruppo musicale che predilige portare in scena musica Beat, Doo-wop, Pop e Rock ‘n roll. Insomma, suoni, vibrazioni e musica degli anni ’60 ’70 ’80! I membri del gruppo sono: Chiara Palermo la voce, Salvatore Bombino alle chitarre e ai cori, Fabio Morelli al pianoforte, al basso e ai cori e Fabrizio Rende alla batteria. La band spazia dal doo-wop al beat anni ’60 ’70 con parentesi twist e pop più “rockeggianti” e moderni…il tutto scandito e trascinato in modo affascinante e senza trucco dalla voce “vintage” della bravissima Chiara!Un tuffo nel passato…il mondo del pois, dei pantaloni a zampa, dei capelloni, le lambrette, i dischi in vinile e le vibrazioni beat sarà tutto ciò che si respirerà ascoltando i Sound and Beat!

Giovanni Segreti Bruno

Il giovanissimo cantante della provincia di Cosenza ha dalla sua parte una forte vocazione per la musica. Un amore viscerale che lo ha portato in questi ultimi anni, e con non pochi sacrifici, a realizzare il suo sogno nel cassetto: scrivere ed interpretare le sue canzoni. Il suo primo singolo “L’amore non fa per me” è stato apprezzato dal pubblico e dagli addetti ai lavori. Giovanni, infatti, ha anche partecipato alle selezioni di The Voice of Italy e, soltanto il settembre scorso ha aperto il concerto di Mahmood in piazza Bilotti a Cosenza.

New Generation Ballet Arabesque

di Carolina Spinelli e Rosanna Corso. Arriva la crew più scatenata della serata! Street stile e hip hop sul brano Livel up. Le tarantolate del Ballett Arabesque porteranno scompiglio ed allegria nella serata di festa. Ma perchè si chiamano “tarantolate”? Secondo la leggenda la tarantola con il suo morso provocherebbe crisi isteriche. La tradizione popolare ritiene che alcuni musicanti fossero in grado, con la musica, di guarire o almeno lenire lo stato di “pizzicata”. Attraverso una suonata, che poteva durare anche giorni, cercavano di trovare la combinazione di vibrazioni con le note dei loro strumenti. Venivano utilizzati diversi strumenti, in particolare il tamburello. Ancora oggi sono diffuse espressioni scherzose o di rimprovero del tipo “Ti ha morso la tarantola?” rivolte soprattutto a bambini vivaci o persone particolarmente irrequiete.

Linda Suriano – agente regionale Miss Italia Calabria

Ai microfoni di RLB avremo il piacere di ospitare l’agente regionale Miss Italia per la Calabria Linda Suriano che nel 2006 fu lei stessa protagonista di una delle passerelle di bellezza e di moda più importanti d’Italia. Con lei ripercorreremo insieme i suoi primi passi nei concorsi di bellezza fino ad arrivare a diventare, nel tempo, moglie, mamma e l’agente ufficiale del concorso per la Calabria. Inoltre, la serata sarà allietata da una bella sorpresa per tutte le Miss che verranno a trovarci in piazza Kennedy.

Flash Mob di balli caraibici

A cura di Progetto Danza di Giuseppe Cappadona, Asd Copacabana Club, Accademia Italiana di Ballo Dancing Club e Mary Dance di Rovito. Dopo l’entusiasmo e il successo del flash mod di ieri, anche questa volta un colorato e movimentato flash mod invaderà Piazza Kennedy con quattro scuole di ballo che si esibiranno in un turbinio di musica caraibica con una baciata e una salsa. Si preannuncia, quindi, una “irruzione” artistica davvero molto movimentata!

Pippo Tocci, Antonio De Rose e Antonello Armieri

Special guest della serata il trio più simpatico e coinvolgente e travolgente degli ultimi anni dell’intera provincia cosentina. Assieme a Pippo, Antonio e Antonello si canta e si balla, ci si diverte a stare in loro compagnia. Voci diverse ma potenti allo stesso modo. Capaci di spaziare dal pop al melodico, dal rock al lirico con una semplicità di esecuzione che farebbe invidia ai più blasonati interpreti del panorama musicale italiano. Uno da solo è una garanzia. Ma quando decidono di esibirsi tutti e tre insieme diventano una bomba!

Ballet Academy di Susy Veltri

Una vita per la danza e la danza come stile di vita. E’ così che si può riassumere la passione per la danza del Ballet Academy. Una scuola che riesce a coniugare insieme l’armonia del corpo e l’eleganza delle forme, il tutto assemblato dalle coreografie curate nei minimi dettagli dove nulla è lasciato al coso. Prime classificate sezione classico al concorso Fini Dance New York nel 2015, si potrà godere tutti assieme delle formidabili performance delle campionesse di ginnastica ritmica regionali capitanate da Jessica Veltri.

Asd Mor Ema di Emanuela Pastore

La scuola di danza Asd Moe Ema proporrà, fra le tante discipline insegnate dal proprio tem, una esibizione di danza del ventre curata da Emanuela Pastore e, con l’occasione, presenterà una esibizione di una nuova disciplina sportiva: il Kangoo Jump! Questo tipo di attività sportiva si effettua sono delle particolari calzature che nell’aspetto ricordano molto i notissimi rollerblade; a differenza però di questi ultimi, sotto la suola non ci sono delle ruote, ma degli archi a molla (shell) che permettono il cosiddetto effetto rebound (rimbalzo).

Danza Aerea a cura di Hale Bopp danza di Erika Spataro

Questa volta, la compagnia di danza Hale Bopp proporrà la danza aerea, una disciplina che nasce nel circo. Gli acrobati eseguono su teli acrobazie spettacolari, giravolte e cadute ai fini di creare posizioni sempre più strane e appariscenti. Appesi a dei tessuti per provare l’emozione di volare e sperimentare l’espressività corporea in aria e a terra attraverso elementi di tecnica aerea, movimento, teatro fisico, e danza.

E chi lo sa che proprio nel bel mezzo della serata non possano comparire dal nulla i tarantolati Compà Dreush (già nostri ospiti domenica 27 ottobre) capitanati da Francesco De Luca… Stay Tuned!