Tutta la verità sulla tecnologia 5G in Calabria

Sono quattro i Comuni pilota coinvolti nella sperimentazione del 5G: Capistrano, Sorianello, Sorbo San Basile e Canolo

COSENZA – “Verità sulla tecnologia 5G. A colloquio con coloro che studiano, ricercano, scoprono. Soluzioni di scienze e di diritto”: questo il tema dell’incontro che si terrà lunedì 28 ottobre 2019, alle ore 16.30, a Cosenza alla Sala degli Specchi del Palazzo della Provincia. In Calabria sono quattro i Comuni pilota coinvolti nella sperimentazione del 5G: Capistrano, Sorianello, Sorbo San Basile e Canolo. Una tecnologia di quinta generazione che aprirà nuove sfide sia in termini tecnologici e innovativi che dal punto di vista degli investimenti e dell’impatto che potrà avere sull’economia del nostro Paese.





Ma quali sono i pro e i contro di tale tecnologia? “Proveremo a fare chiarezza nel corso dell’incontro di lunedì insieme ad esperti, ricercatori e associazioni che si interessano di salute e ambiente. L’obiettivo – ha affermato il presidente della Provincia Franco Iacucci – è quello di riflettere e discutere insieme dello sviluppo delle reti di telecomunicazione ad alta frequenza, e dare ai sindaci gli strumenti per poter valutare e decidere se vietare o meno l’installazione e la sperimentazione del 5G. Informare è indispensabile. Soprattutto se consideriamo gli effetti che la 5G avrà sulla vita quotidiana delle persone”.





All’incontro, che verrà moderato dalla psicologa e dottoressa in Scienze pedagogiche Maria Enrica Costabile, parteciperanno: Franco Iacucci (presidente della Provincia di Cosenza); Stefano Bertone (avvocato, esperto in danni di massa, Studio Ambrosio e Commodo – Torino); Luigi Angeletti (avvocato, amministrativista, studio Ambrosio e Commodo – Torino); Andrea Vornoli (PhD in Farmacologia e tossicologia, ricercatore c/o Istituto Ramazzini – Bologna); Andrea Grieco (professore di fisica e matematica, esperto di elettrosmog – Milano); Maurizio Martucci (giornalista e scrittore); Giancarlo Spadanuda (Ing. CTU della Magistratura per l’Elettrosmog); Agostino Di Ciaula (presidente del Comitato Scientifico ISDE). Conclude l’assessore regionale alla Tutela dell’Ambiente Antonella Rizzo.