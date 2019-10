Cosenza, parte oggi il weekend più goloso dell’anno

Lungo il corso fashion della città Bruzia oltre 50 espositori, provenienti da tutta Italia (Sicilia, Puglia, Basilicata, ma anche da Bergamo, Gorizia e Perugia) soddisfaranno i palati più golosi ed esigenti

COSENZA – È partita la diciassettesima edizione della Festa del Cioccolato, che fino a domenica 27 sarà protagonista indiscussa del weekend dei cosentini. Lungo il corso fashion della città Bruzia oltre 50 espositori, provenienti da tutta Italia (Sicilia, Puglia, Basilicata, ma anche da Bergamo, Gorizia e Perugia) soddisfaranno i palati più golosi ed esigenti. La festa del cioccolato – organizzata da Cna e promossa dal Comune – grazie ai numeri da capogiro che registra ogni anno, si conferma vetrina d’eccezione per i tanti maestri cioccolatieri presenti.

Come da tradizione, sua maestà il cioccolato si presenterà nelle mille e più versioni possibili: dalle praline alle classiche tavolette, non mancheranno le novità dell’anno che faranno impazzire tutti. La ricetta a base di cioccolato di questa edizione è certamente la ricetta dello chef stellato Alessandro Circiello: filetto di maialino nero, fave di cacao, cioccolato fondente ed estratto di verdure.

A dare il via ufficialmente alla Festa del Cioccolato edizione 2019, il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, l’assessore alle Attività produttive Loredana Pastore e il presidente della Cna Franco Rosa, con la rottura della maxi tavoletta di cioccolata. “Si tratta di un evento apprezzato dalla città – ha detto il sindaco Mario Occhiuto – che ogni anno è raggiunta da tantissimi visitatori. Inoltre, in questi anni la città è migliorata da un punto di vista della qualità della vita all’esterno e questo tende a valorizzare tutti gli eventi che vengono organizzati e promossi. L’aumento degli espositori e dei visitatori testimonia che Cosenza è sempre più una città con una forte attrattività, dunque non posso che essere soddisfatto dell’ottimo lavoro di squadra fatto in questi otto anni di amministrazione”.

Foto gallery di Marco Belmonte