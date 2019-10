RLB in diretta per la seconda giornata della Festa del Cioccolato

Intrattenimento live con la crew di RLB in diretta tra gli stand della XVII edizione della Festa del Cioccolato. La donna e le sue mille sfaccettature è il file rouge del contest artistico per la giornata di venerdi 25 ottobre

COSENZA – Continua la carrellata di artisti nell’area eventi allestita presso piazza Kennedy che, anche quest’oggi, RLB Radioattiva proporrà a tutti i visitatori della XVII edizione della Festa del Cioccolato. Dopo il successo della serata inaugurale, ancora una volta, gli artisti calabresi daranno forma e valore alla propria arte. Intrattenimento musicale e non solo! Il mood del giorno sarà la donna e il suo fantastico mondo. Una realtà composta da diversi tasselli: lavoro, casa e famiglia. Ma anche moda, eleganze e una innata femminilità. Sensuale ed avvolgente nel sue semplice essere donna, mamma, figlia. Del resto, cosa sarebbe il mondo senza le donne?

Il programma di venerdi 25 ottobre

The Tribe Music Band – Romilda Cozzolino

Gruppo eterogeneo composto da quattro giovani musicisti locali, che vogliono fare del pop un vero e proprio marchio di fabbrica. La band propone un sound diverso, a loro giudizio differente “perché cantano ciò che a loro veramente piace e non quello che il mercato impone“.

In Punta di Piedi di Giusy Massarini

Prima classificata al concorso coreografico nazionale di danza, dopo 21 anni di studio, disciplina e grinta, Giusy Massarini non si è mai pentita di aver scelto la danza a discapito della professione di avvocato e non ha mai perso l’entusiasmo e la voglia di continuare a insegnare. Ogni giorno attende con impazienza l’inizio della prossima lezione. Un sogno quello della maestra Massarini, che si è concretizzato grazie all’aiuto e al sostegno di tutta la famiglia.

For Lady il fascino delle donne over 33

La bellezza “matura” di una donna senza costrizioni di inutili e sterili stereotipi. L’essenza della femminilità racchiusa in un mondo senza misure e canoni estetici dettati dalle pagine patinate delle riviste di moda. Donne dotate di intelligenza, eleganza e personalità che mettono in mostra le loro esperienze di vita over 30, rendendole speciali. Ognuna a suo modo racconta il proprio vissuto attraverso lo sguardo, le movenze e il modo di indossare un abito, che sia da giorno o da sera.

Hale Bopp Danza di Erika Spaltro

Dal 2002 la scuola di danza Halebopp Danza si prende cura degli allievi trasformandoli in veri e propri protagonisti del palcoscenico. Insegnanti con competenze specifiche si prendono cura dell’allievo in un’azione congiunta con le famiglie, agendo all’unisono sullo sviluppo affettivo, sociale ed educativo. Scenografie e costumi curatissimi fanno da cornice alle coreografie elaborate dallo staff della scuola di danza che spaziano in diversi generi: break dance, hip hpo e modern jazz.

Flash Mob “Donne Vanitose” a cura di Monica Campanella

Flash mob (dall’inglese flash, lampo, inteso come evento rapido, improvviso, e mob, folla) è un termine coniato nel 2003 per indicare un assembramento improvviso di un gruppo di persone in uno spazio pubblico, che si dissolve nel giro di poco tempo, con la finalità comune di mettere in pratica un’azione insolita. Il raduno viene generalmente organizzato attraverso i social. Domani, donne di tutte le età, mamme, ragazze, nonne danzeranno insieme per esprimere la loro femminilità e la loro autonomia.

Fil Mama

Semifinalista The Voice of Italy 2018 e vincitrice del Premio Mia Martini nel 2018, Elisabetta Eneh – in arte Fil Mama – è un artista che rispecchia il duplice lato della musica, da un lato una certa tenerezza, dall’altro lato potente grinta, è eleganza, moda, fragile ma senza paura. Trasporta il suo pubblico con la sua presenza indescrivibile, unica, e la sua voce energica e ruvida, ci lascia stupiti e senza parole. Riflette nei generi soul, Gospel gli elementi dell’anima. Ancora una volta si può sperimentare nei numerosi concerti sold-out, dove il pubblico ha applaudito con entusiasmo ogni canzone: Fil Mama è grande, elegante, alla moda, fragile ma senza paura. Trasporta il suo pubblico con la sua presenza indescrivibile, unica, con la sua voce energica e ruvida lascia con stupore e senza parole.

Contest Moda firmato Manuela Capalbo

Gli abiti possono servire a nascondere lati della personalità che non si vogliono far conoscere o, viceversa, a esaltarli. Lo testimonia il vecchio adagio “l’abito non fa il monaco”. Nel caso specifico, con gli abiti di Manuela Capalbo si esalta la femminilità in tutto il suo splendore. Abiti eleganti, avvolgenti e intriganti. Realizzati appositamente per mettere in risalto il lato sensuale del corpo femminile e il carattere di chi lo indossa.