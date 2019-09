Intrappolati nel cantiere di Corso Mazzini (FOTO)

«In pochi mesi ho perso oltre 30mila euro»

COSENZA – Un altro cantiere da incubo ossessiona Cosenza. I lavori per la pedonalizzazione dell’ultimo tratto di corso Mazzini stanno creando notevoli disagi al traffico e ai negozianti. Tra questi il più penalizzato è Gentlemen, un esercizio commerciale di abbigliamento letteralmente intrappolato tra le transenne. Il proprietario lamenta la lentezza con cui prosegue l’avanzamento dei lavori che sarebbero dovuti terminare il 13 agosto. «E’ da marzo che conviviamo con la polvere, ma non è solo questo il problema. Ciò che ci preoccupa – spiega il titolare di Gentlemen – è che ad oggi gli operai hanno lavorato solo due mesi e non abbiamo alcuna certezza sui tempi di consegna dell’opera. Intanto noi continuiamo a pagare tasse salate. Nonostante ci avessero promesso che avremmo goduto di sgravi fiscali personalmente ho già pagato 500 euro di spazzatura e 700 euro di Imu. In cassa ho 30mila euro in meno e per recuperare sto svendendo la mia merce applicando sconti fino al 70%.

Ho un figlio di pochi mesi e non è facile andare avanti in queste condizioni. Sono tanti i clienti che non riescono più a raggiungerci perché non ci sono parcheggi. Per alcuni abbiamo attivato le consegne a domicilio, ma per ogni pacco il corriere mi costa almeno 10 euro. In più viviamo nel terrore che se dovesse esserci qualsiasi emergenza i soccorsi non possono arrivare qui da noi e non è stata predisposta alcuna via di fuga. Ci stanno uccidendo, se non terminano i lavori entro Natale saremo costretti ad abbassare definitivamente le saracinesche». Dal suo canto l’amministrazione comunale rassicura che per dicembre l’area sarà riaperta al transito pedonale. Intanto la ditta che si è aggiudicata l’appalto da 1 milione 269mila euro, per placare gli animi, garantisce che gli operai sono rimasti fermi solo a causa di ritardi nella consegna dei materiali e a partire da oggi hanno ripreso ad operare a pieno ritmo. Ai commercianti non resta che guardare il cantiere a braccia conserte confidando che venga smantellato con solerzia.