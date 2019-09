Cosenza, dal 4 settembre disponibili i modelli di Dichiarazione di Residenza

I modelli utili per il trasferimento della residenza, possono essere scaricati on-line dal sito del Comune o ritirati presso gli sportelli all’URP a Piazza dei Bruzi

.

COSENZA – Il Comune di Cosenza informa la cittadinanza che a partire da mercoledì 4 settembre, possono essere scaricati direttamente dal sito istituzionale del comune di Cosenza, (sezione Amministrazione trasparente – AttivitĂ e procedimenti – Tipologie di procedimenti “Trasferimento di residenza” – modulistica) i modelli relativi alla Dichiarazione di Residenza utili per il trasferimento di residenza da altro Comune o cambi di abitazione all’interno del Comune (variazione di indirizzo nucleo familiare – scissione dallo stato di famiglia – costituzione nuovo nucleo familiare). In alternativa i moduli possono essere ritirati presso gli sportelli dell’URP – Ufficio Pubbliche Relazioni – situati in Piazza dei Bruzi. La richiesta, corredata della documentazione necessaria, dovrĂ essere depositata presso l’Ufficio Archivio – Protocollo Generale. SarĂ poi cura dell’Ufficio Anagrafe comunicare al cittadino l’avvenuto accoglimento dell’istanza o l’eventuale rigetto.