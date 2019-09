L’ecosostenibilità alla base della ricetta di Occhiuto per salvare la Calabria

Continua il tour dell’aspirante governatore della Regione Calabria

COSENZA – “La svolta che attende la Calabria deve partire da una visione concreta per la crescita e lo sviluppo di questa regione, con a monte idee ben delineate”. Lo ha dichiarato Mario Occhiuto, “ieri, primo settembre, a Sant’Ilario dello Ionio, in provincia di Reggio Calabria – secondo quanto riferisce un comunicato – illustrando ai calabresi il progetto per questa terra che ormai da settimane l’aspirante governatore sta portando in tour sull’intera regione”. “Per rilanciare la nostra economia e per incentivare i giovani a non lasciare la Calabria – ha aggiunto Occhiuto – occorre pensare seriamente a un grande piano di investimenti pubblici, guardando agli obiettivi dell’Agenda Onu 2030 per lo sviluppo sostenibile, con la possibilitĂ di investire diversi miliardi di euro sul nostro territorio. Abbiamo a disposizione risorse dello Stato e risorse della ComunitĂ Europea, ad esempio, per un percorso virtuoso sulla produzione delle energie rinnovabili. Se immagino i prossimi anni, vedo la creazione di una agenzia regionale speciale che promuova, stimoli e supporti i Comuni calabresi anche attraverso il supporto del partenariato privato. Una struttura che, appunto, grazie a progetti di partenariato pubblico-privato, possa rappresentare un riferimento per gli investimenti dei Comuni e di conseguenza per il loro sviluppo”.