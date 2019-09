Cosenza, progetto Mille alberi in più. MeetUp “Occhiuto è un sindaco Green? Lo dimostri”

Il Meetup Cosenza e Oltre chiede l’autorizzazione alla piantumazione (a costo zero) di 100 alberi rientranti nel progetto “mille alberi in più” promosso dal Movimento 5 Stelle per coinvolgere i cittadini nella riforestazione delle aree degradate della cittÃ

.

COSENZA – Il meetUp Cosenza e Oltre torna a chiedere l’approvazione del progetto “mille alberi in più” promosso dal Movimento 5 Stelle per sensibilizzare i cittadini e coinvolgerli nel progetto di riforestazione delle aree degradate della città . La località individuata per piantare i nuovi alberi è quella del “Vallone di Rovito”.

“La città di Cosenza sta subendo da diversi anni gli effetti di politiche ambientali sbagliate – scrive in una nota il MeetUp Cosenza -, frutto di una visione limitata e obsoleta. Numerosi sono, infatti, gli interventi di riqualificazione urbana che non sono stati realizzati all’insegna della sostenibilità ambientale, come denunciato in più occasioni anche dalle associazioni ambientaliste presenti sul territorio. Basti pensare a piazza Fera che è diventata ormai un’isola di calore, priva di alberi e non fruibile di giorno nei mesi estivi. Oppure piazza Riforma, impermeabilizzata con malte colorate e priva anch’essa di vegetazione. Così, se un cittadino cosentino volesse trovare ristoro all’ombra di un albero, dovrebbe spostarsi altrove. Questi sono solo due esempi di progetti, a nostro avviso, fallimentari realizzati nella città e che non hanno solo ripercussioni da un punto di vista sociale, ma anche in termini ambientali. Se a questi si aggiungono l’abbattimento indiscriminato di alberi e gli interventi di pulizia degli argini fluviali, che hanno distrutto gli ecosistemi presenti, il quadro diventa preoccupante.

Il meetup Cosenza e Oltre chiede da sempre un’inversione di rotta. A novembre 2017 è stato, infatti, presentato il progetto “mille alberi in più”, un’iniziativa che ha visto coinvolti numerosi comuni italiani e che ha come obiettivo quello di coinvolgere tutti i cittadini nell’opera di riforestazione delle aree degradate della città . La località individuata per l’impianto di nuove specie arboree è sita nell’area periferica della città (Vallone di Rovito) che attualmente versa in condizioni di abbandono e di incuria. La messa in opera dell’intervento si rende necessaria per riqualificare il sito di interesse, con importanti vantaggi da un punto di vista ambientale (assorbimento di Co2 e miglioramento del microclima) e con l’obiettivo, non secondario, di coinvolgere e sensibilizzare un gran numero di cittadini.

Il progetto dopo essere stato presentato in commissione ambiente ed essere stato accolto con entusiasmo dal presidente Granata e da numerosi consiglieri, non ha ancora ricevuto le autorizzazioni per poter essere realizzato. Il meetup che ha depositato a giugno una raccolta firme a sostegno dell’iniziativa, chiede all’amministrazione e al sindaco, che ha riscoperto una sensibilità green, di sostenere il progetto. La svolta ecologica, che sta sbandierando a livello regionale, si deve tradurre in azioni concrete, altrimenti resta mera propaganda elettorale.