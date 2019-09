I dehors delle attività commerciali cosentine sono in regola

Le precisazioni del Comune di Cosenza

COSENZA – . L’assessore alla crescita economica urbana e alle attività economiche e produttive di Palazzo dei Bruzi, Loredana Pastore, in merito ad alcune polemiche relative ai dehors delle attività commerciali, precisa quanto segue: “In questi giorni – sottolinea Loredana Pastore – registriamo una serie di gratuite polemiche legate ai dehors delle attività commerciali cittadine. Gratuite perché la regolamentazione degli spazi all’aperto di bar, ristoranti e quant’altro, avviene nel pieno rispetto delle regole, attraverso i dovuti controlli dei vari assessorati competenti e il prezioso ausilio del corpo di Polizia municipale. È il caso, ad esempio, di un forno per la cottura di pizze che un privato ha realizzato in una piazza del centro città . Sul posto – puntualizza l’Assessore Loredana Pastore – sono subito intervenuti i Vigili urbani che hanno riscontrato l’irregolarità del manufatto. Ad oggi, infatti, agli uffici competenti non è pervenuta alcuna richiesta e quindi nessuna autorizzazione poteva mai essere rilasciata dal Comune. A stretto giro – afferma ancora Loredana Pastore – verificheremo con gli uffici l’esistenza di eventuali istanze e decideremo il da farsi seguendo scrupolosamente le norme di legge. Naturalmente rivolgiamo sin d’ora un appello a tutti i pubblici esercenti ad attenersi a quanto previsto dai regolamenti comunali ed a garantire, per i loro dehors, il massimo rispetto del decoro urbano perché è obiettivo comune quello di avere una città sempre più bella e attrattiva nell’interesse di tutti e secondo l’idea di città del nostro Sindaco Mario Occhiuto”.

Immagine di repertorio