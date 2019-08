Dopo l’allarme lanciato ieri, il consigliere regionale torna sulla critica situazione nell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza

COSENZA – “Forse qualcuno non si è reso conto che l’assenza di un responsabile alla direzione generale dell’Asp di Cosenza, abilitato a prendere decisioni e a firmare atti, rischia di causare problemi irreparabili alla salute dei cittadini”. Carlo Guccione insiste: “questa interruzione di pubblico servizio, infatti, blocca provvedimenti urgenti e indifferibili quali: l’acquisizione dei farmaci salvavita, oncologici, urgenti e indifferibili; i mandati di pagamento a favore dei pazienti per cure mediche urgenti fuori regione; l’emissione dei mandati di pagamento a favore dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta”.

Dopo l’allarme lanciato ieri (LEGGI QUI) Guccione sottolinea: “Non c’è tempo da perdere, non è il momento di scaricare le responsabilitĂ ma di assumere, nelle prossime ore, provvedimenti urgenti a tutela della salute dei pazienti e di tutti cittadini. Le autoritĂ preposte intervengano per porre fine a questa pericolosa e drammatica situazione di stallo e di non governo della piĂą grande Azienda sanitaria provinciale della Calabria. Se dovesse perdurare questa condizione di paralisi totale, che impedisce di fatto la prosecuzione delle cure a pazienti con gravi patologie, sarĂ necessario anche un immediato intervento dell’autoritĂ giudiziaria, per impedire che la situazione possa produrre seri pericoli e mettere a rischio la vita dei cittadini”.