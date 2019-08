Famiglia accampata su un marciapiede, interviene la polizia

Agenti hanno pagato per loro una stanza d’albergo

COSENZA – Famiglia di senzatetto soccorsa dai poliziotti. Nella notte, personale della Questura di Cosenza, in servizio presso l’UPGSP, è stata allertata da una telefonata in cui veniva segnalata la presenza di un’intera famiglia accampata sul marciapiede di una strada del centro cittĂ . Intervenuti immediatamente sul posto indicato, gli agenti hanno trovato due cittadini iracheni, un uomo ed una donna: K.K., di anni 42 e M.S.S., di anni 41 in possesso di regolare permesso di soggiorno con al seguito tre figli minori di anni 11, 6 e 4. I quattro si erano sistemati sul marciapiede, riparandosi sotto una piccola tenda da campeggio che nel frattempo era stata loro donata da un cittadino. Nonostante altri passanti avessero provveduto a qualche genere di conforto, il personale operante cercava di dare agli stessi una sistemazione decorosa per la notte, contattando le varie associazioni di volontariato e casa famiglie, tentativi che, considerata l’ora tarda, davano esito negativo. Dimostrando pregevoli qualitĂ umane, spiccato senso del dovere e notevoli qualitĂ professionali, gli agenti accompagnavano la famigliola presso un albergo cittadino al fine di permetterle di trascorrere la notte in sicurezza, pagando il relativo conto di tasca propria.