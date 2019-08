Il Gogòl Oscar del Sorriso al consigliere comunale Sergio Del Giudice

Ambasciatore del sorriso, che con la sua forza e determinazione ha affrontato la malattia. Occhiuto: “non un semplice premio”

COSENZA – Il consigliere comunale di Cosenza, Sergio del Giudice ha ricevuto un Oscar davvero particolare, quello del sorriso. Il riconoscimento Gogòl omaggio al sorriso è un premio nazionale che va a “chi crede in sĂ©” a chi pensa positivo e si spende per donare il sorriso a chi ne ha bisogno. E Sergio Del Giudice ha affrontato con quel sorriso e quella determinazione la malattia. Tra i premiati anche la campionessa paraolimpica Giusy Versace, il cantante Dario Brunori, Stefania Petyx di striscia la notizia, Mogol, Pippo Franco, Moni Ovadia, Rocco Papaleo, gli attori Alessandro Preziosi e Marcello Fonte.

Il primo cittadino Mario Occhiuto ha sottolineato che “il riconoscimento non è un semplice premio, è un giusto omaggio di sensibilitĂ verso una persona che rappresenta un esempio per quanti attraversano momenti di difficoltà ”. Occhiuto plaude alla meritata assegnazione del Gogol, l’Oscar del sorriso, premio nazionale che va a chi crede in se stesso, pensa positivo si spende per donare il sorriso a chi ne ha piĂą bisogno.

“L’amico Sergio – aggiunge Occhiuto – è un riferimento di forza e tenacia, la dimostrazione che anche nelle fasi piĂą problematiche a cui siamo chiamati, si può riuscire a conservare il sorriso affrontando tutto con la potente medicina che è l’amore per la vita. A Sergio giungano il mio abbraccio e la mia sincera ammirazione”.

Cos’è Gogòl?

Un omino che lascia il suo pianeta incolore e triste alla ricerca di nuove avventure e stimoli. Approda nel pianeta Terra e qui conosce la natura, i suoi colori e gli uomini, che nonostante le loro debolezze e i comportamenti tanto diversi dai suoi, gli insegnano qualcosa che non aveva mai fatto e nemmeno immaginato: sorridere. Da allora Gogòl viaggia in lungo e in largo attraverso il pianeta Terra con una missione: mantenere vivo il sorriso della gente e donarlo a chi l’ha perso.