Torna al 118 il medico che usava l’ambulanza per far passeggiare i cani

La dottoressa coordina i soccorsi dell’intera provincia di Cosenza

COSENZA – Nessun provvedimento disciplinare per la dottoressa Lupia. La dirigente torna così nella centrale operativa a coordinare e vigilare sui soccorsi nei 150 Comuni della provincia di Cosenza. L’ufficio Procedimenti Disciplinari dell’Asp di Cosenza, dopo aver effettuato i rilievi del caso, ha archiviato la vicenda non ritenendo la professionista passibile di sanzioni. Il sostituto del dirigente reggente, Guglielmo Cordasco, a seguito delle istanze presentate dalla dottoressa, ne ha quindi ordinato il trasferimento dall’Ufficio Guardie Mediche (nel quale era stata spostata in attesa degli accertamenti) al 118. La dirigente è accusata di avere utilizzato, almeno due volte nel mese di febbraio, un’ambulanza per scopi personali.

Durante il turno che va dalle 8:00 alle 20:00 pare abbia convocato nella sede della Centrale Operativa del 118 in cui stava lavorando gli operatori di una delle postazioni di soccorso. Arrivati in via degli Stadi autista e volontari (che operano per un’associazione che fornisce all’Asp di Cosenza servizi per il 118) avrebbero incontrato la dottoressa che ha loro consegnato le chiavi della propria abitazione ordinando di portare a passeggio i cani in modo che potessero espletare i propri bisogni. Terminato l’intervento ‘d’urgenza’ l’ambulanza è poi ritornata in sede per restituire le chiavi di casa alla dottoressa.

Da ciò è scaturito anche un esposto in Procura per interruzione di servizio di pubblica necessitĂ cui iter è ancora in corso. Il direttore del 118 Riccardo Borselli, appresa la notizia, ha chiesto di poter consultare le motivazioni che hanno portato la commissione disciplinare a tali conclusioni. Il dirigente Guglielmo Cordasco che ha firmato il provvedimento che ha sancito il rientro in Centrale Operativa della dottoressa dal suo canto ha precisato che si tratta di una pratica legale in quanto il suo compito si è limitato a prendere atto delle determinazioni dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari. «Per legge – ha affermato – deve ritornare al suo posto di lavoro in attesa degli eventuali sviluppi della vicenda giudiziaria».