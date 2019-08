Cosenza, caccia aperta e multe ai possessori di cani che non raccolgono le deiezioni

Controlli a tappeto da parte degli uomini del Nucleo Decoro Urbano e multe contro i possessori di cani che non raccolgono le deiezioni dei propri animali e non rispettano l’ordinanza comunale

.

COSENZA – Una cittĂ piĂą pulita è una cittĂ piĂą bella e piĂą vivibile, la raccolta delle deiezioni dei propri animali è doverosa sia per ragioni di decoro che di igiene, inoltre, rispettare le regole aiuta a far superare ogni forma di intolleranza verso la presenza degli amici a quattro zampe nella nostra cittĂ . Per questo il Comune di Cosenza ha emesso, tempo fa, un’ordinanza che dispone di portare sempre con sè un sacchetto o paletta e di raccogliere immediatamente le deiezioni.

E’ obbligatorio, inoltre, l’uso del guinzaglio e, se necessario, della museruola qualora gli animali possano determinare pericolo, danni o disturbo. Ancora, è vietato l’accesso ai cani, anche se custoditi, nelle aree destinate ai giochi per bambini. I proprietari dei cani e le persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia, devono quindi impedire che gli animali vaghino liberamente senza controllo, al fine di garantire la sicurezza e l’incolumitĂ di tutti. Raccogliere le deiezioni canine è un obbligo previsto dalla legge nonchĂ© un dovere civico, un gesto dettato anzitutto dall’educazione e dal buon senso, ma purtroppo non sempre è così. Esistono ancora molti proprietari che se ne infischiano del decoro e dell’igiene comune e persistono nella deprecabile abitudine di non raccogliere gli escrementi del proprio amico a quattro zampe.

La conseguenza è che, le persone prive di animali, finiscono per additare anche quei padroni responsabili che invece puliscono a dovere, ma che, solo per il fatto di avere un cane, rischiano di essere incolpati come potenziali responsabili della mancanza di decoro urbano. Gli uomini Nucleo Decoro Urbano della Polizia Municipale di Cosenza, sotto le direttive del comandante Giuseppe Bruno, coordinati da Luca Tavernise, hanno effettuato un controllo sia nel territorio cittadino che nelle sue periferie alla ricerca degli incivili che si ostinano a non capire l’importanza del seguire le regole. Gli uomini della municipale hanno potuto verificare, nella sola giornata di lunedì, 27 casi di detenzione animali da compagnia potendo constatare, in soli 6 soggetti, la mancata osservanza dell’Ordinanza Sindacale in materia di deiezioni canine. E’ importante ricordare che anche far urinare i propri “amici fedeli” nei parchi pubblici o ai basamenti dei monumenti, risulta essere un’azione da multare.