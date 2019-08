Maladepurazione e mare sporco, osservatorio civico per la Provincia di Cosenza

L’obiettivo è vigilare per evitare ulteriori scempi

COSENZA – “Quello che succede ogni anno in merito alla depurazione in Calabria è allarmante e arreca un danno notevole all’economia del territorio” ha dichiarato il Presidente della Provincia di Cosenza Franco Iacucci. “Da anni il sistema depurativo calabrese versa in uno stato di grande criticitĂ nonostante sia stato speso oltre 1 miliardo di risorse pubbliche e a distanza di anni dall’avvio della procedura d’infrazione 2004/2034 e dalla collegata sentenza di condanna della CGUE del 19 luglio 2012 (C 565-10), continuano ad essere molti gli agglomerati non in regola. La nostra Regione è oggetto di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea perchĂ© in 49 comuni calabresi non esiste un sistema di depurazione efficace. Si tratta, certo, di un problema annoso che riguarda tutto il territorio nazionale ma che in Calabria diventa emergenza ed ha portato ad una serie di sequestri di impianti e di problemi per gli enti locali sempre piĂą in difficoltĂ di fronte ad un problema che non può essere lasciato alla sola responsabilitĂ dei Sindaci. Le criticitĂ dell’inquinamento delle acque del nostro mare dipendono principalmente dalle carenze infrastrutturali sulla rete fognaria e depurativa.

Oltre alle carenze strutturali pesa, anche, l’inefficienza dei gestori del servizio idrico e una pianificazione d’ambito ancora incompiuta. Tutto ciò accade nonostante le risorse disponibili e i tanti investimenti nel settore, si rende, pertanto, evidente la necessitĂ di un monitoraggio costante e continuo del sistema integrato delle acque. Non ci si può ricordare della mala depurazione solo d’estate di fronte alla rabbia dei turisti o in seguito a episodi giudiziari come quello di Crosia. Non si può restare passivi spettatori di fronte a tale situazione che si presenta come un’emergenza strutturale. Bisogna pianificare per tempo azioni e interventi e nell’ambito delle competenze della Provincia pensiamo di poter mettere a disposizione il nostro patrimonio di competenze per dare un contributo in tal senso. Per queste ragioni accolgo con convinzione l’invito che Legambiente rivolge alla Provincia per istituire un Tavolo di confronto e un Osservatorio civico sullo stato di salute e la tutela del mare per superare tutte le criticitĂ emerse di concerto con la Regione Calabria e la Prefettura” ha concluso Iacucci.