Cosenza, nel pomeriggio intervento di derattizzazione. Ecco le zone interessate

A partire dal pomeriggio di oggi, mercoledì 21 agosto, sarĂ effettuato un intervento di derattizzazione in diverse aree della cittĂ

.

COSENZA – Il Settore Ambiente del Comune di Cosenza comunica che nella giornata di oggi, mercoledì 21 agosto, dopo le ore 16:00, verrĂ eseguita la derattizzazione nelle seguenti aree della cittĂ :

Corso Fera 15-B

Vicoli del centro storico

Via Popilia ultimo lotto

Contrada Ciomma

Via Caloprese

Via Padula

Via Muzzillo

Viale Della Repubblica n. 36

Contrada Macchia della Tavola

Via Palatucci

Via Frugiuele

Via Cattaneo

Via Parisio

San Vito Alto

Via Carducci

Via Petrarca

Via Nicola Serra

Via Ruffilli

Corso Mazzini (salita Pagliaro)

Piazza Zaleucco

Parco Nicolas Green

Via Stanislao Amato

Ai cittadini viene raccomandato di tenere chiuse porte e finestre.