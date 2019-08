Liberati i due alberi “cementati” a Santa Teresa. L’intervento del Nucelo Decoro Urbano

Liberati i due alberi cementati dopo la segnalazioni di alcuni cittadini. La centrale operativa del Nucleo decoro Urbano della Polizia Municipale di Cosenza, ha dislocato una pattuglia operativa per le verifiche del caso. Indagini e controllo delle telecamere per risalire ai responsabili

.

COSENZA – Le basi di due alberi che si ergono su uno dei marciapiedi ai lati della chiesa di Santa Teresa erano stati cementati da qualche irresponsabile. Un’azione incomprensibile – aveva denunciato in una nota il comitato Santa Teresa – Piazza Cappello – Via Roma – che avrĂ come diretta conseguenza la morte dei due alberi.

Ieri l’immediato intervento del Nucleo Decoro urbano della Municipale di Cosenza guidato dall’Ispettore Luca Tavernise che ha provveduto a liberare i due alberi. Sulla segnalazione di alcuni cittadini, su presunti atti di vandalismo che si sono verificati in P.zza Santa Teresa, la Centrale Operativa del Nucleo decoro Urbano della Polizia Municipale di Cosenza, ha dislocato una Pattuglia Operativa per le verifiche del caso. Il responsabile del Nucleo Decoro Urbano ha potuto constatare come alcuni “incivili”, noncuranti dell’ambiente e del verde cittadino, si sono distinti, nella loro ignoranza, improvvisandosi “architetto del paesaggio”, cementando alcuni alberi alla loro base.



I responsabili di tale atto non hanno mostrato alcuna titubanza nel rischiare il soffocamento degli alberi che, senza la terra libera alla loro base non potevano ricevere acqua e provvedere al loro naturale sostentamento. Azioni non solo di totale ignoranza e mancanza di rispetto per il verde pubblico, ma anche prive di qualsiasi buon senso intese in spreto ad ogni buona regola persino basilare. Su disposizione del Comandante del Corpo, Giuseppe Bruno e lo stesso Sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, si è immediatamente provveduto a rimuovere il cemento intorno alla base degli alberi liberando gli stessi dalla morsa di pietra. Tutto il materiale di risulta è stato prelevato questa mattina e rimosso. Allertato il servizio manutenzione del Comune di Cosenza. Sono in corso indagini per risalire ai responsabili considerato anche che, per volontà dell’Amministrazione Comunale, sulla Piazza, sono state istallate delle telecamere per garantirne la sicurezza e l’ordine pubblico.