Cosenza, riparazione sulla rete idrica. Sospesa l’erogazione dell’acqua in centro città

A seguito di lavori relativi alla riparazione per un guasto al Merone in contrada Cafaldi, l’erogazione idrica è stata sospesa in centro cittĂ

.

COSENZA – Il Settore Infrastrutture del Comune di Cosenza comunica che, dalle ore 9.30 di oggi lunedì 19 agosto, è stata sospesa l’erogazione idrica per lavori di riparazione sull’adduttrice del Merone in localitĂ Contrada Cafaldi. La riduzione interessa il centro cittĂ . L’urgenza dell’intervento è stata determinata da motivi di sicurezza legati all’incolumitĂ dei residenti nella contrada in questione. La fornitura sarĂ ripristinata non appena termineranno i lavori. Per le esigenze dell’Ospedale Civile si utilizza il bypass appositamente collocato sulla distributrice derivata dal Serbatoio Merone.