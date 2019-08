Cosenza, furti a raffica nella piscina di Campagnano. Manna: “incrementare videosorveglianza”

Escalation di furti nella piscina comunale denunciata dal Presidente e gestore dell’impianto Carmine Camma. Chiesto a Comune e Prefettura di aumentare il sistema di videosorveglianza all’esterno “situazione non più tollerabile”

.

COSENZA – Una serie di furti sono stati compiuti da ignoti nell’impianto comunale di Campagnano. Una vera e propria escalation come denunciato anche dal titolare dell’impianto Carmine Manna. Ignoti, a partire da ferragosto, approfittando anche della città semi-deserta per le vacanze estive per ben tre giorni di seguito si sono prima introdotti nell’impianto portando via stampanti e computer, poi anche oggetti e materiale utile al lavoro nella piscina che ,ricordiamo, è anche Centro Federale. In più, come se non bastasse, i ladri hanno preso di mira anche le auto parcheggiate all’esterno dell’impianto. Per il presidente Manna è una situazione non più tollerabile e per questo ha chiesto al Comune ed alla Prefettura di incrementare il sistema di videosorveglianza all’esterno delle piscine.