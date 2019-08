Cosenza, turismo: nuovo punto informativo nel centro storico

E’ imminente l’apertura di un nuovo punto informativo al servizio dei turisti nel centro storico cosentino

COSENZA – Lo ha annunciato l’Assessore al turismo e marketing territoriale Rosaria Succurro. “La decisione – sottolinea Rosaria Succurro – è scaturita da un’attenta riflessione. Visto il numero crescente dei turisti che arrivano in cittĂ e che sono diretti in questo periodo soprattutto nel centro storico, alla scoperta dei monumenti e degli altri beni artistici che fanno parte del patrimonio storico-architettonico della nostra cittĂ , si è pensato di individuare un locale, in Corso Telesio 157, da adibire a punto informativo. Si sta ultimando l’allestimento e giĂ nei prossimi giorni il punto informativo sarĂ operativo”. Fino a tutto il mese di agosto il nuovo presidio turistico nel centro storico sostituirĂ nelle funzioni quello di San Domenico, in Piazza Tommaso Campanella, per poi affiancare definitivamente i due punti informativi giĂ esistenti (Piazza XI Settembre e San Domenico).

“Siamo oltremodo convinti – ha aggiunto l’Assessore Rosaria Succurro – che le azioni poste in essere dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Occhiuto nel settore del turismo debbano essere rivolte nella direzione di assicurare una sempre migliore accoglienza al turista. E’ quello che abbiamo fatto sinora ed è quello che seguiteremo a fare, incrementandola, con l’apertura del nuovo punto informativo nel centro storico, certi della crescente attrattivitĂ della nostra cittĂ e della necessitĂ di aumentare la nostra offerta turistica”.