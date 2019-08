Cosenza, oltre 2 milioni di euro dalla Camera di Commercio per giovani e imprese

I bandi sono pubblicati in un’apposita sezione del sito della Camera di Commercio di Cosenza che contiene anche informazioni sullo stato delle liquidazioni. Il presidente Klaus Algieri “sosteniamo pmi, creiamo reti istituzionali e formiamo i ragazzi con le imprese”

.

COSENZA – Corrisponde a oltre due milioni di euro la dotazione economica complessiva dei bandi della Camera di Commercio di Cosenza ancora in corso: “di fronte a numeri e indicatori che fotografano contrazione economica e fuga dei cervelli non possiamo restare fermi. Per parte nostra crediamo che sostenere le piccole e medie imprese sia una strada maestra per tracciare un’idea virtuosa di futuro. Allo stesso tempo formiamo i ragazzi con bandi ad hoc come quello sull’apprendistato di primo livello e operiamo un’azione di scouting sui talenti innovativi della nostra provincia. Creiamo e rafforziamo le reti istituzionali, continuiamo a lavorare nella semplificazione dei meccanismi burocratici, producendo trasparenza anche grazie ai processi di digitalizzazione. E poi, con Incanto Cosentino, valorizziamo cultura, natura, storia, saperi“. Lo ha dichiarato il presidente della Camera di Commercio di Cosenza, Klaus Algieri.

Proprio per sua volontà e decisione della Giunta i bandi sono a “sportello” e pubblicati in un’apposita sezione del sito della Camera di Commercio di Cosenza che contiene anche informazioni sullo stato delle liquidazioni. Una scelta che si avvicina alle esigenze delle imprese affinché possano ottenere velocemente le risorse destinate dalla Camera di Commercio nei relativi bandi.

Il Bando “Contributi agli Istituti Scolastici a sostegno di percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento all’estero” agisce in materia di orientamento al lavoro e alle professioni e di facilitazione dell’incontro domanda-offerta di lavoro. La dotazione complessiva è di 50mila euro. E’ possibile presentare la domanda di partecipazione fino al 30 novembre 2019.

Stessa logica anima il Bando “Apprendistato” (scade il 30 giugno 2020) grazie al quale le imprese possono ottenere fino a 3mila euro di contributi. La dotazione complessiva è di 200mila euro. Il bando per la “Realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro – anno 2019” registra una dotazione economica complessiva di 230mila euro. E’ attivo fino al 31 ottobre 2019. Il bando “Contributi alle micro e piccole imprese della provincia di Cosenza per la partecipazione a fiere/eventi 2019” prevede una dotazione finanziaria complessiva di 300mila euro. Scade il 30 novembre 2019. Il Bando per il sostegno alle Aree Degradate, Borghi e Aree a rischio spopolamento è attivo fino al 31 ottobre 2019. La dotazione finanziaria complessiva è di 100mila euro.

“Ali per le tue idee”, la start-up competition della Camera di commercio di Cosenza è un concorso dedicato ai talenti del territorio. E’ possibile partecipare fino al 30 settembre 2019. Previsti due voucher di 5000euro per i vincitori. Il Bando “Contributi per investimenti diretti al Risparmio Energetico e riuso dei materiali – II Edizione” è attivo fino al 30 settembre 2019. La dotazione economica complessiva è di 1 milione di euro.

Per quanto riguarda la misura A del bando “Voucher digitali I 4.0 – 2019” resta la possibilità di partecipare fino al 31 agosto 2019. La dotazione economica complessiva è di 110mila euro. La seconda edizione del Premio giornalistico internazionale Terre di Calabria intende promuovere identità ed eccellenze del territorio. È possibile partecipare fino al 4 novembre 2019. La dotazione economica complessiva è di 10mila euro. Sono previsti 100mila euro per il Bando “Contributi a supporto del turismo congressuale – Anno 2019” che scade il 30 novembre 2019.

La Camera di Commercio di Cosenza destina fino a 1500 euro a copertura dei costi per l’erogazione di servizi ausiliari in relazione al “Bando per la concessione di contributi per l’assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up – Progetto A.MI.CO”. A questi si aggiunge la quarta edizione del Premio Imprese storiche e Incanto Cosentino, l’insieme delle iniziative culturali dove la Camera di Commercio di Cosenza ha una diretta compartecipazione.