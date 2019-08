Cosenza, controlli in centro città. Arrestato un 19enne per detenzione e spaccio

L’arresto di un giovane gambiano durante un controllo del territorio, da parte del personale della Polizia di Stato nell’ambito del progetto “il blu ….nell’Estate” che prevede assidui servizi di prevenzione e repressione dei reati in genere

.

COSENZA – Nella tarda mattinata di ieri, nel corso di alcuni controlli effettuati in una piazza in pieno centro a Cosenza, il personale in servizio presso l’ufficio prevenzione generale soccorso pubblico, notava un gruppo di persone che alla vista della volante assumeva un atteggiamento sospetto. Proprio nel momento in cui gli agenti hanno deciso di avvicinarsi, i soggetti cercavano di dileguarsi, nel tentativo di sottrarsi al controllo. Uno di loro, però, J.B., cittadino gambiano di 19 anni, veniva fermato in una via poco distante e sottoposto a perquisizione personale.

Occultato nella biancheria intima, gli agenti hanno rinvenuto un involucro di plastica contenente 24 dosi di sostanza stupefacente del tipo marijuana e 13 di hashish, per un totale di circa 60 grammi e circa 300 Euro in contanti. Il 19enne è stato arrestato per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e su disposizione del P.M. di turno, disposto il giudizio per direttissima.