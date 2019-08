Cosenza, investito il ciclista Pozzovivo, immediato l’intervento del 118

Investito mentre si allenava in bici è stato prontamente soccorso dai sanitari del 118, stabilizzato e trasferito presso il Pronto soccorso dell’Annunziata

COSENZA – E’ stato investito mentre era in sella alla sua bici, durante un allenamento, Domenico Pozzovivo, 37 anni ciclista su strada italiano che corre per il team Bahrain-Merida. Scalatore e corridore da corse a tappe, è professionista dal 2005. È il primo ciclista lucano della storia ad avere partecipato al Giro d’Italia, al Tour de France ed alla Vuelta.

Il 37enne stava percorrendo la strada che conduce a Laurignano, frazione di Dipignano, quando all’altezza dell’incrocio con la strada che conduce a Mendicino un’autovettura Fiat Grande Punto lo ha investito in pieno. Il ciclista è rimasto dolorante a terra senza riuscire a muoversi. L’automobilista ha subito richiesto l’intervento dei 118. I sanitari a bordo dell’ambulanza sono intervenuti nell’immediato giungendo sul posto in una manciata di minuti. Con professionalità hanno stabilizzato il ciclista prestando le prime cure. Dopo avere allertato i medici del Pronto soccorso sono partiti alla volta dell’ospedale civile dell’Annunziata dove attualmente il ciclista è ricoverato e sottoposto ad una serie di esami per verificare il quadro clinico. Il 37enne è stato sempre cosciente. Ha riportato una frattura al braccio ed alla gamba. Reduce dal Tour della Polonia era in preparazione per una nuova competizione ciclistica in Spagna prevista per la prossima settimana