Il Parco del Benessere che sacrifica l’igiene pubblica (VIDEO)

Siringhe e spazzatura su Viale Parco

COSENZA – Il cantiere del Parco del Benessere continua ad essere un incubo per residenti e commercianti. Nonostante le numerose segnalazioni dei cittadini il degrado nel tratto di viale Parco interessato dai lavori continua ad essere ignorato. Chi percorre a piedi la strada che dall’istituto scolastico Falcone porta alla ex via Isnardi è costretto a fare acrobatici slalom tra siringhe ed immondizia in putrefazione. Abitanti e negozianti concordano nell’affermare che siano almeno tre mesi che quel tratto non viene pulito. Vetri di bottiglie rotti, escrementi e spazzatura di vario genera ‘colorano’ in maniera poco decorosa e igienica una delle arterie principali della cittĂ di Cosenza. In attesa dell’intervento degli organi preposti.