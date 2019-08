Cosenza, minaccia poliziotti e aggredisce la madre, un arresto

Gli agenti della Squadra Volante hanno dato esecuzione ad un’ordinanza dell’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dall’Ufficio Gip del Tribunale di Cosenza, a carico di S.D. di anni 54

COSENZA – I fatti per i quali l’A.G. ha disposto la misura risalgono al 28 luglio scorso allorquando personale della Polizia di Stato, appartenente alla locale Squadra Volante, interveniva in ausilio di personale della Polizia Locale di Cosenza che, intento a rilevare un sinistro stradale verificatosi in via Siniscalchi, veniva aggredito dall’arrestato. Lo stesso, in evidenza stato di ebbrezza alcoolica, uscito dalla macchina inveiva contro la polizia municipale anche utilizzando insulti e contro gli agenti della squadra volante. Ad intervenire a calmarlo c’ha provato la madre che si trtovava in macchina insieme a lui e ad un’altra donna, presumibilmente la compagna o comunque una parente. L’uomo sotto l’effetto dell’alcol nel cercare di mimare qualche atteggiamento probabilmente presente in una delle visioni causate dall’assunzione di alcol ha colpito la donna con una testata. La stessa che in un primo momento si era allontanata dal figlio, rimanendo vigile, ha iniziato a toccare la parte dolente fino a svenire. Sul posto è stata chiamata ad intervenire l’ambulanza del 118 che ha preso in cura la donna e trasportata in ospedale.

Sulla scorta degli elementi raccolti, veniva redatta dettagliata informativa a carico dell’uomo ritenuto responsabile di resistenza e minacce a P.U. Sulla base dell’informativa, l’A.G. ha disposto la misura cautelare.