Cosenza, incendio minaccia stazione ferroviaria (Video)

Un primo incendio è scoppiato nei pressi di una fabbrica di fuochi di artificio e case  a Castiglione Cosentino

COSENZA – La citt√† e l’hinterland sono minacciate dal fuoco che non da tregua al lavoro inesorabile dei vigili del fuoco. Questa mattina un vasto incendio √® divampato nel centro storico di Castiglione Cosentino minacciando un’azienda di fuochi d’artificio e le abitazioni. Sul posto per molte ore hanno lavorato doppie squadre dei vigili del fuoco, un canadair, un elicottero e squadre in supporto di Calabria Verde. Quando sembrava che il peggio fosse passato, intorno alle 17 un nuovo incendio ha interessato la stazione ferroviaria di Vaglio Lise a Cosenza. Dal comando provinciale di Cosenza sono ripartire alla volta del nuovo incendio le squadre dell’antincendio boschivo Aib dei vigili del fuoco e due mezzi compresa l’autobotte.

Il fuoco √® divampato nell’area interessata dalla folta vegetazione persistente alle spalle dell’ingresso principale della stazione ferroviaria nei pressi della struttura in cui √® ubicata l’officina e soprattutto a ridosso dei binari abbandonati che ancora ospitano vecchi treni destinati ad essere “rottamati” e che negli anni precedenti, e forse ancora oggi, hanno ospitato molti clochard e persone di nazionalit√† romena, divenendo anche teatri di roghi notturni.

A rendere difficile le operazioni di spegnimento il forte vento che ha alimentato le fiamme. L’area interessata √® abbastanza vasta. I vigili del fuoco sono ancora all’opera

