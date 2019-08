Missione in Lettonia: il 1° reggimento di Cosenza ha terminato l’intenso ciclo addestrativo

I bersaglieri del 1¬į reggimento di Cosenza impiegati nell’ ambito dell’ operazione “Baltic Guardian” in Lettonia hanno concluso il ciclo addestrativo¬†Reaper Prime

COSENZA – Il contingente italiano schierato nella missione in Lettonia presso la base di ńÄdaŇĺi ha appena concluso il ciclo addestrativo denominato “Reaper Prime” sviluppando una serie di attivit√† addestrative individuali con l’impiego dei VCC80 Dardo e dei carri armati C1 Ariete, in bianco e a fuoco, nonch√© degli assetti logistici schierati in teatro, con lo scopo di preparare le unit√† per un successivo impiego congiunto in attivit√† addestrative con altri Paesi dell’Alleanza Atlantica.

Numerose le attività addestrative condotte dalla compagnia di fanteria pesante del contingente italiano, quali:

–¬†attivit√†¬† in bianco e a fuoco con armi individuali, armi di reparto, attivit√† di combattimento nei centri abitati con l’impiego delle¬†simunition;

– attivit√† di¬†breaching¬†operation con l’impiego dei VCC 80 Dardo e del carro Leopard gittaponte in cooperazione con la compagnia del genio guastatori spagnola¬†SAPPER;

–¬†attivit√† di ricognizione d’area con VCC80 Dardo unitamente ai carri armati Ariete;

–¬†attivit√† addestrativa a fuoco del nucleo¬†Joint Terminal Attack Controller¬†(J.T.A.C.) congiunta con i paritetici nuclei¬† sloveno, spagnolo e canadese;

–¬†attivit√† di integrazione e di cooperazione logistica impiegando i VCC 80 Dardo, i carri armati C1 Ariete unitamente a mezzi di soccorso spagnoli, polacchi e canadesi;

–¬†attivit√† di¬†delivery point¬†tattico da parte dei contingenti canadese e polacco a favore della compagnia italiana.

–¬†attivit√† di livello complesso minore meccanizzato in bianco e a fuoco con i VCC 80 Dardo e i carri armati C1 Ariete sviluppando dei compiti tattici elementari.

Le attivit√† svolte¬†hanno permesso di addestrare ed amalgamare il personale mediante l’impiego dell’equipaggiamento, dell’armamento, dei mezzi tattici e dei veicoli corazzati da combattimento, perfezionando le procedure tecnico tattiche di impiego e l’attivit√† di comando e controllo da parte del comando di compagnia.Il ciclo di¬†training¬†ha avuto lo scopo di addestrare gli assetti schierati in teatro al fine di poter operare adottando¬†i medesimi¬†standard¬†operativi tra le varie unit√† multinazionali presenti.Il contingente italiano, inquadrato nel¬†Multinational Battle Group¬†Latvia (MN BG Latvia) a guida canadese che comprende forze di¬†9 Paesi dell’Alleanza, si addestra al fine di perseguire gli obiettivi prefissati¬†dall’enanced Forward Presence¬† (eFP) quali la capacit√† di integrazione e di cooperazione tra i Paesi della¬†NATO.

Il contingente italiano schierato in Lettonia nell’ ambito dell’ operazione “Baltic Guardian” al Comando del Ten. Col. Giovanni RUCCO √® costituito¬† su base 1¬į reggimento bersaglieri di stanza a Cosenza (CS), integrato da un’unit√† operativa carri di livello plotone e personale di staff del 4¬į reggimento carri di stanza a Persano (SA) e da altre unit√† dell’ Esercito. I fanti piumati del 1¬į reggimento sono equipaggiati con i veicoli cingolati VCC 80 Dardo e alternano impieghi operativi all’estero con impieghi nell’ ambito¬† dell’ operazione strade sicure su territorio nazionale. L’eFP √® una misura di natura difensiva, pienamente in linea con l’impegno internazionale della NATO. In tale senso, rappresenta uno sforzo concreto per preservare la pace, poich√© costituisce un rafforzamento del principio di deterrenza dell’Alleanza.