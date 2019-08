Cosenza, campo estivo città dei ragazzi: il 2019 chiude con nove mila presenze

Chiude con un bilancio soddisfacente il Campo estivo della CittĂ dei Ragazzi: circa 9.000 le presenze e 445 le famiglie che vi hanno aderitoÂ

COSENZA – Si è chiuso con un bilancio piĂą che soddisfacente, il Campo estivo della CittĂ dei Ragazzi, “Summer edition 2019”, svoltosi dal 10 giugno al 2 agosto.Il servizio, che ha visto l’adesione di 445 famiglie, con una rilevazione di circa 9000 presenze/ingressi, ha offerto, ai bambini e ai ragazzi dell’intera area urbana, proposte qualificate e di spessore per il tempo libero, durante il periodo delle vacanze scolastiche.

Diverse sono state le attivitĂ programmate dai tre gestori della struttura (la Cooperativa delle donne, la Teca srl e la Cooperativa Don Bosco) con l’obiettivo di proporre percorsi educativi finalizzati all’acquisizione di nuovi strumenti relazionali e cognitivi, in un clima improntato all’ascolto, allo scambio, al confronto, alla socializzazione, alla sperimentazione e al sano e meritato divertimento: dalle attivitĂ motorie ai laboratori di arte urbana; dai giochi cooperativi ai laboratori di orto urbano; dalle redazioni giornalistiche ai laboratori sulle emozioni; dalle attivitĂ ludiche in lingua inglese ai laboratori di teatro.

In un clima di inclusione, inoltre, si è registrata la presenza di 58 bambini in situazioni di vulnerabilità che hanno potuto fruire gratuitamente del servizio proposto.

Soddisfazione per i risultati conseguiti anche quest’anno è stata espressa dall’Assessore alla scuola Matilde Spadafora Lanzino. “Il campo estivo assicurato dai gestori della CittĂ dei Ragazzi – ha sottolineato l’Assessore – è un servizio importante che ha risposto ai bisogni della cittadinanza e delle famiglie garantendo loro, nel periodo di chiusura delle scuole, la conciliazione dei tempi di vita e lavoro. Per la qualitĂ dei servizi offerti e che non riguardano soltanto l’aspetto piĂą propriamente ludico, ma anche quello formativo e cognitivo, la CittĂ dei Ragazzi può essere a giusta ragione considerata un vanto e un fiore all’occhiello, tra l’altro arricchendo con la sua presenza una particolare zona della cittĂ che, proprio grazie ad essa, non è piĂą periferia.”

Le attività estive della Città dei Ragazzi hanno seguito anche il trend positivo delle attività che hanno avuto luogo durante il periodo scolastico e che hanno coinvolto circa 8000 studenti provenienti dalle scuole dell’intera regione. Da Cosenza, Rosarno, San Benedetto Ullano, Paola, San Marco Argentano, Vibo Valentia, Mirto Crosia, Montalto, Dipignano, Scalea, Isola Capo Rizzuto, Capo Vaticano, Gioiosa Jonica, Crotone, Borgia, Vallelonga, Spezzano, Rende, Malvito, Maida, ecc, migliaia di bambini hanno animato i cubi della struttura, con una media di circa 2,5 classi al giorno per le 33 settimane di apertura delle scuole.

La CittĂ dei Ragazzi, dunque, si conferma ancora una volta punto di riferimento per le scuole della nostra regione, frutto di alleanze educative tra scuola ed extrascuola volte a rafforzare le opportunitĂ Â rivolte ai minori delle cittĂ .