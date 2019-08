Per tre anni terrorizza l’ex moglie e i suoi amici, cosentino in manette

L’uomo, disoccupato già noto alle forze dell’ordine, è accusato di stalking, maltrattamenti e minacce

COSENZA – Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Cosenza hanno eseguito l’ordinanza di applicazione della misura cautelare personale degli arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Cosenza nei confronti di F.D.. Si tratta di un 41enne, disoccupato, di Cosenza, già noto alle cronache giudiziarie a cui è stato notificato ieri pomeriggio il provvedimento. La misura cautelare trae origine dalle attività investigative condotte dalla Squadra Mobile a seguito della denuncia di una donna ripetutamente vessata e minacciata dall’ex coniuge. In particolare le indagini hanno accertato che l’uomo, per un arco temporale di quasi tre anni, ha minacciato ripetutamente di morte sia la ex moglie, a cui inviava anche messaggi minatori sullo smartphone, che altri suoi conoscenti, mantenendo comportamenti aggressivi nei confronti della donna anche in presenza di altre persone. L’aguzzino, inoltre, poneva in essere una serie di reiterate condotte finalizzate a atterrire la vittima, danneggiando più volte l’auto di proprietà della vittima.

Immagine di repertorio