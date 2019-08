Turismo a Cosenza: i servizi, le iniziative e le attività assicurati nel mese di agosto

L’Assessorato al turismo e marketing territoriale comunica gli orari di apertura dei punti informativi nel mese di agosto e le attivitĂ programmate nello stesso mese

COSENZA – I servizi attivi per i turisti che intendano visitare la cittĂ di Cosenza ad agosto. Il punto informativo di Piazza XI Settembre resterĂ aperto dal martedì alla domenica dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 16,30 alle 20,30 (lunedì chiuso). L’altro punto informativo, quello di San Domenico (in Piazza Tommaso Campanella) sarĂ aperto dal lunedì al sabato, dalle 10,00 alle 17,00 (domenica chiuso). Nel giorno di Ferragosto resterĂ aperto il solo punto informativo di Piazza XI Settembre (dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 17,00 alle 20,30). Per quanto riguarda le attivitĂ in programma, è confermato l’appuntamento con i 5 sensi di marcia, l’ultimo sabato del mese. Il bus cabrio Scopri Cosenza, a cura del Parco Tommaso Campanella (prenotazioni al n.3498544091) ha due appuntamenti settimanali fissi: “Un viaggio esperienziale alla scoperta della cittĂ Bruzia”: martedì alle ore 21,00 da Piazza dei Bruzi e venerdì, alle ore 21,00, sempre da Piazza dei Bruzi.

L’Assessorato al turismo e marketing territoriale rende noto, inoltre, il calendario dei tour (a pagamento e a cadenza settimanale) di “Cosenza Turismo” (prenotazioni al n.+39 328 17 544 22). Su richiesta di gruppi si può prevedere la fruizione dei tour in giorni diversi da quanto indicato. I tour si attiveranno con un numero minimo di partecipanti.

Lunedì : “Cosenza By Night, una Città tra Luci e Colori”:

Partenza ore 21,00 da Piazza Bilotti; Visita del Museo Multimediale con lo spettacolo “Atlantis – La Città Sommersa” ; Museo all’aperto Bilotti e Ponte di Calatrava.

Martedì : “La suggestione di un’Antica CittĂ dal Romanico allo Stile Neoclassico”: Partenza ore 21,00 Piazza XV Marzo; Visita esterna di Palazzi nobiliari del centro storico e del Duomo; Panoramica della Confluenza e suggestioni del mistico rosone gotico della Chiesa di San Domenico.

Mercoledì : “Un’estate al Museo”: Partenza ore 18,00 dal Chiostro di Sant’Agostino; Visita del Museo dei Brettii e degli Enotri; Visita di Villa Rendano.

Giovedì : “Atmosfere Medievali”: Inizio ore 18,30; Visita del Castello Normanno Svevo.

“Il turismo non va mai in vacanza – sottolinea l’Assessore al turismo e marketing territoriale Rosaria Succurro- Anzi – prosegue Succurro – è proprio d’estate che l’accoglienza va assicurata e se del caso migliorata. A Cosenza è stato tracciato un percorso importante che ha individuato il turismo come volĂ no di sviluppo economico. La città – ha aggiunto Succurro – è diventata piĂą attrattiva e la percezione del valore di Cosenza altrove è decisamente aumentata. Ecco perchĂ© anche quest’anno, nel mese di agosto, offriremo ai turisti, ma anche ai residenti che vogliono vivere la cittĂ a passo piĂą lento e piĂą meditativo, complice la tradizionale pausa agostana, quei servizi che assicuriamo anche negli altri periodi dell’anno e che rappresentano la cifra di riconoscibilitĂ della nostra offerta”.

