Asili nidi comunali di Cosenza aperti anche ad Agosto

Lodevole iniziativa per venire incontro ai genitori che lavorano anche durante i mesi estivi

COSENZA – I tre nidi comunali di Cosenza ( Via Livatino, via Misasi e Largo Vergini ) rimarranno aperti anche durante il mese di agosto. La cooperativa Adiss, che gestisce per contratto il servizio, ha aderito alla richiesta formulata dal dirigente del settore educazione, Mario Campanella, su impulso del sindaco Mario Occhiuto. Il servizio sarĂ completamente a carico della stessa cooperativa. “Il sindaco Mario Occhiuto- ha detto il dirigente Mario Campanella- ha chiesto se ci fosse questa disponibilitĂ per venire incontro alle tante famiglie che, anche nel mese di agosto, sono impegnate al lavoro e che ora avranno l’opportunitĂ di poter godere di questo privilegio. I servizi comunali dei tre nidi sono da sempre un’eccellenza , riconosciuta anche a livello nazionale con numerose attestazioni e premi per i processi pedagogici ed educativi. La decisione di aprire anche ad agosto va incontro ai bisogni di tanti genitori che potranno godere solo parzialmente del periodo di ferie ed è un altro importante successo dell’Amministrazione Occhiuto”.