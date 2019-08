Errori nel conteggio dei voti, la berlusconiana calabrese prende il posto di Salvini

Fulvia Caligiuri è finalmente senatrice, la gioia del sindaco di Cosenza Mario Occhiuto

COSENZA – “Con il legittimo riconoscimento al Senato del seggio a Fulvia Caligiuri, ha vinto la giustizia insieme alla tenacia di una donna che ha lottato fino in fondo per l’affermazione di un diritto che appartiene a lei e ai suoi elettori, dunque alla democrazia”. Così il sindaco Mario Occhiuto, che aggiunge: “La notizia che la cara amica Fulvia andrĂ ad occupare il posto che le spetta a palazzo Madama mi riempie di gioia. Non solo le esprimo gli auguri per l’impegno che la attende e che saprĂ affrontare con valore aggiunto – prosegue il primo cittadino di Cosenza – Ma tengo soprattutto a complimentarmi per la determinazione con cui ha condotto questa battaglia. La Calabria oggi vede arricchire la propria rappresentanza parlamentare con una personalitĂ forte e dalle indiscusse doti imprenditoriali che apporteranno una visione pragmatica nell’affrontare le problematiche della nostra regione. A Fulvia Caligiuri giungano le mie piĂą sentite congratulazioni”.