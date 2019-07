Lista Occhiuto Presidente: “La Lezzi, telecomandata da Morra, blocca i fondi”

Il ministro Barbara Lezzi, telecomandato dal famoso Nicola Morra, vuole bloccare i 90 milioni di euro per il centro storico di Cosenza e tutte le altre opere pubbliche della Calabria

COSENZA – Lo afferma la lista Occhiuto Presidente. “Se avessimo avuto ai beni culturali e al mezzogiorno ministri della Lega – si legge nella nota – la questione sarebbe stata risolta ma dobbiamo confrontarci con esponenti pentastellati che hanno il solo obiettivo di bloccare le opere di Cosenza e della Calabria, come è stato giustamente detto dai Sindaci Occhiuto e Abramo. Il compito di Morra è quello di fare lo Iago della situazione ed è la riprova del suo totale fallimento come deputato calabrese. Speriamo che la Lega molli questi giacobini pericolosi che sanno solo dire di no e creare problemi”