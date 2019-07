Cosenza, nidi comunali: Pubblicata la graduatoria provvisoria per l’ammissione

I tre nidi comunali interessati sono le strutture di via Livatino, via Misasi e Largo Vergini, per l’anno educativo 2019-2020

Â

COSENZA – E’ stata pubblicata sulla home page del Comune di Cosenza, nella sezione bandi di gara e avvisi in scadenza, la graduatoria provvisoria dei bambini ammessi ai tre nidi comunali di via Livatino, via Misasi e Largo Vergini, per l’anno educativo 2019-2020. Ne dĂ notizia il Settore Educazione del Comune di Cosenza. Sono 129 i bambini ammessi, come da bando. E’ stata compilata, inoltre, una lista di attesa. Avverso la graduatoria provvisoria si può presentare ricorso entro sette giorni a far data da oggi, 31 luglio.

I criteri di accesso, previsti dallo stesso bando, riguardavano alcuni dei seguenti punti : bambini residenti a Cosenza, bambini ospitati nelle case famiglie o con gravi patologie mediche. I posti dei tre nidi sono cosi suddivisi : 66 all’asilo di via Livatino, 40 posti al nido di via Riccardo Misasi e 23 all’asilo di Largo Vergini . L’Amministrazione comunale spende circa un milione di euro annui per garantire ospitalitĂ ed eccellenza ai bambini dei nidi.