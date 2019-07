Cosenza: bar, ristoranti e pizzerie aperti in città nel mese di agosto

L’Assessore Pastore comunica l’elenco dei bar, ristoranti e pizzerie aperti in citt√† per tutto il mese di agosto ed anche nel giorno di Ferragosto

 

COSENZA РL’Assessorato alle attività economiche e produttive guidato da Loredana Pastore comunica, fermi restando i turni di chiusura estiva programmati dagli esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico, l’elenco dei locali  (bar, ristoranti e pizzerie) che resteranno aperti in città per tutto il mese di agosto, compresa la giornata di Ferragosto.

‚ÄúI nostri uffici ‚Äď sottolinea l’Assessore Loredana Pastore ‚Äď hanno svolto un accurato lavoro di mappatura dei locali pubblici presenti sul territorio cittadino acquisendo la disponibilit√† di un gruppo consistente di operatori commerciali che garantiranno l’apertura dei loro esercizi per tutto il mese di agosto ed anche nella giornata di Ferragosto nella quale spesso si assiste al fenomeno delle saracinesche abbassate.

I cittadini che restano a Cosenza nel periodo estivo, per lavoro o per necessit√†, insieme ai turisti che arriveranno da noi nel mese di agosto, potranno quindi contare su un gruppo di esercizi commerciali in grado di soddisfarne le necessit√†‚ÄĚ.

Di seguito l’elenco dei locali che resteranno aperti in agosto. Si tratta di un elenco che potrebbe essere integrato dalle adesioni di altri esercizi commerciali che intendono tenere aperto per tutto il mese di agosto (Ferragosto compreso) e che possono contattare gli uffici del settore attivit√† economiche e produttive del Comune per essere inseriti.

 

                                                          I BAR

IL CANTAGALLI C/SO MAZZINI 136 0984 22664 AL SETTIMO GELO P.ZZA DEI BRUZI 0984 306602 ENER CAFFE’ VIA LUNGO CRATI 349 1927380 BAR DELIZIE C/SO MAZZINI 3/B 0984 24945 CAFFE’ LUX VIA ALIMENA 53 0984 24012 LE VELE CAFFE’ C/SO MAZZINI 286 0984 1631119 BAR BRONX VIA CALOPRESE 58 0984 31550 CAFFE’ SAN FRANCESCO P.ZZA EUROPA 12 0984 33940 NEW CONTINENTAL VIA R. MISASI 56 0984 22147 THE ICE CAFFE’ VIA ALIMENA 50/52 0984 793866 GELATERIA DEL PARCO V.LE MANCINI 253 0984 825179 BAR TOP FLIGHT VIALE MARCONI 110 0984 394868 CAFFE’ RENZELLI P.ZZA BRUZI/ C/SO TELESIO 0984 27005 BAR ALEX E MATTIA VIA REGGIO CALABRIA 0984 24653 BAR SCARPELLI P.ZZA RIFORMA 0984 24846 BAR CHIAPPETTA R. VIA PANEBIANCO 422 0984 408795 BAR GARRITANO BIVIO DONNICI 58 0984 780258 FOOD & DRINK SRL VIALE G. E F. FALCONE 24 0984 31852 FRATELLI AIELLO VIA PANEBIANCO 600 0984 392243 BAR ANNA VIA PANEBIANCO 12 0984 32876

 

                                                    

                                                      I RISTORANTI

AL PUNTO DI PANZA D. VIALE MANCINI 0984 825526 GRANDINETTI VIA S. QUATTROMANI 0984 26578 IL VESCOVO ROSSO VIALE DELLA REPUBBLICA 267 0984 71882 IL GUSTO VIA F. CAPODEROSE 12 328 7479174 LA LOCANDA VIALE DELLA REPUBBLICA 0984 71882 IL CAVALLUCCIO MARINO VIA S. COSMAI 20 0984 1528222 A CUSENTINA P.ZZA KENNEDY 0984 1803010 LE CUCINE DI PALAZZO SALFI VIA PAPARELLE 6 0984 1781862 LA LOCANDA VIA GALLIANO 0984 21685

                                                       LE PIZZERIE

IL CALESSE VIALE MANCINI 0984 31379 VESCOVO ROSSO VIALE DELLA REPUBBLICA 267 0984 791743 LA LOCANDA VIALE DELLA REPUBBLICA 0984 71882 PIZZERIA DEL CORSO C/SO PEBLISCITO 32 331 1089498 GRANDINETTI VIA S. QUATTROMANI 0984 26578 LA LOCANDA VIA GALLIANO 0984 21685 TOTO’ PIZZA VIA G. MANCINI 343 0984 481050

