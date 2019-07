Cosenza, centro storico: sui fondi interviene anche Morra

Morra sottolinea al sindaco di Cosenza che i fondi, i 90 milioni di euro, sono destinati al patrimonio pubblico

COSENZA- “Il sindaco di Cosenza è libero di pensare quello che vuole. Che io sappia c’è un’interlocuzione fermo restando, come ha ribadito il ministro Lezzi, i soldi, i 90 milioni, sono destinati soltanto a patrimonio pubblico. Se qualcuno vuole ancora insistere per il patrimonio privato forse ha problemi acustici”. Lo ha detto il presidente della Commissione parlamentare antimafia Nicola Morra, presente alla presentazione dei due Cis, che prevedono anche la stipula di un protocollo di legalitĂ , rispondendo ad una domanda dei giornalisti sulle critiche avanzate dal sindaco di Cosenza Mario Occhiuto in merito alla destinazione dei fondi per il centro storico della cittĂ .