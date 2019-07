Cosenza, centro storico: Lezzi, “Occhiuto dice il falso”, i fondi non si toccano

“Il sindaco di Cosenza ha dichiarato il falso. Io non intendo togliere soldi al centro storico di Cosenza ma voglio spenderli cosa che lui, ad oggi, ha ostacolato”

COSENZA – E’ quanto ha dichiarato il ministro del Sud Barbara Lezzi parlando con i giornalisti a conclusione della presentazione del Contratto istituzionale di sviluppo che comprende anche il centro storico di Cosenza che aggiunge: “il fondo che finanzia la ristrutturazione di quell’area è fatto di risorse pubbliche nazionali che non può assolutamente finanziare soggetti privati per i quali ci sono altre forme di sostegno”. Lo ha detto “Le risorse pubbliche – ha aggiunto Lezzi – devono andare a immobili pubblici. Ho detto e ribadito per l’ennesima volta questo concetto al sindaco di Cosenza che si mette continuamente di traverso. Siccome noi non abbiamo niente da perdere e quello che voglio è rispondere ai cittadini di Cosenza che attendono da troppi anni e siccome a causa di queste resistente non si è ancora sottoscritto il contratto per il centro storico nonostante ci siano le risorse disponibili, lo inseriamo in questo e individuiamo Invitalia come soggetto attuatore e procedendo immediatamente a ristrutturare il centro storico di Cosenza.

Se il sindaco della cittĂ vorrĂ collaborare e inviarci i suoi progetti – ha detto ancora il ministro – noi siamo ben lieti di recuperare l’interlocuzione con lui però tempo non se ne deve perdere piĂą. Se ne è perso giĂ troppo”.