Cosenza, dopo l’assoluzione di Fiertler arriva il dissequestro dell’ex Bocciodromo

A pochi mesi dalla piena assoluzione dell’imputato Giacomo Fierter nel processo “Ex Bocciodromo” la difesa chiede ed ottiene il dissequestro dell’immobile

COSENZA – Come un puzzle, ogni tassello ritorna al suo posto naturale per chiudere il cerchio e ridare credibilità ad un uomo e ad una associazione che voleva realizzare per la città bruzia un’attività bella ma soprattutto sicura per gli automobilisti. In una nota inviata dai legali di Fiertler, gli avvocati Eugenio Naccarato e Maurizio Nucci del Foro di Cosenza e l’avvocato Adriano D’Amico del Foro di Castrovillari si legge: “Comunichiamo che in data 30.07.2019 la Guardia di Finanza di Cosenza ha notificato il provvedimento di dissequestro dell’immobile, meglio conosciuto ‘ex Bocciodromo’. La consegna dell’immobile è avvenuta in capo al sig. Giacomo Fiertler, quale Vicepresidente dell’Associazione ‘Guida Sicura’ e titolare di poteri di rappresentanza legale.

La disposta restituzione dell’ ‘ex Bocciodromo’ è la naturale conseguenza del provvedimento del Tribunale di Cosenza del 20.06.2019 a seguito del quale il sig. Fiertler è stato assolto dalle accuse mosse nei suoi confronti perché, in relazione al capo a) ‘il fatto non costituisce reato’, mentre rispetto ai capi b) e C) ‘perché il fatto non sussiste’ (leggi qui la notizia)

L’ avvenuta consegna dell’immobile nelle mani del Fiertler, pluricampione nazionale ed europeo, costituisce il felice epilogo di un iter processuale quinquennale nel corso del quale vi sono state indimenticabili sofferenze morali e materiali che ora dovranno essere meritevoli di risarcimento nelle opportune Sedi giudiziarie.

La data di oggi rappresenta un nuovo corso in cui accanto all’essenza di ‘essere’ pilota, caratteristica sempre presente nell’animo di Giacomo Fiertler, rivive l’incancellabile idea di realizzare un circuito di guida sicura in una città del Sud.