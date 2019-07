Piattaforma: accanto ai precari ed ai lavoratori della sanità

La Piattaforma domani mattina parteciperĂ , alla manifestazione indetta dai tirocinanti (ex mobilitĂ in deroga) davanti la sede della Regione Calabria

COSENZA – “Lo farĂ , al fianco del Consigliere Comunale delegato Andrea Falbo, con convinzione e pieno sostegno alla causa dei lavoratori, consapevoli che la dignitĂ di un essere umano, passa per prima cosa dall’essere parte di una comunitĂ e sentirsi utile alla crescita della stessa.

Con lo stesso spirito, la Piattaforma parteciperĂ e sosterrĂ le ragioni della manifestazione indetta dai lavoratori precari del comparto sanitario per giorno 2 agosto 2019 alle ore 10 in Piazza 11 Settembre, che lamentano condizioni di lavoro usuranti e intollerabili, per chi è preposto a garantire il primo soccorso e l’assistenza sanitaria in una condizione occupazionale demotivante e squalificante”. E’ quanto si legge in un comunicato stampa del movimento bruzio

“Le nostre strutture sanitarie sono carenti di personale medico e paramedico, e quelli che ad oggi garantiscono i servizi sono inquadrati con contratti di lavoro precari. Al Commissario alla SanitĂ chiediamo, come di recente fatto con un documento proposto dalla Piattaforma e votato all’unanimitĂ in Consiglio Comunale, di provvedere alla stabilizzazione del personale precario e all’assunzione di nuovo personale, atto a garantire un livello accettabile di qualitĂ dei servizi sanitari, di urgenza e di assistenza”.