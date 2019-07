Disagi a Cosenza domani per la sospensione dell’erogazione idrica

Nella giornata di oggi garantita la regolare distribuzione dell’acqua in cittĂ

COSENZA – Contrariamente a quanto comunicato dalla Sorical ieri sera al Comune di Cosenza, la sospensione dell’erogazione idropotabile in cittĂ , a causa dell’interruzione dell’energia elettrica all’impianto di sollevamento “Case Alte” del Serbatoio Cozzo Muoio, per l’effettuazione di alcuni lavori, si verificherĂ domani, mercoledì 31 luglio, dalle 9,00 alle 17,00, e non oggi, martedì 30 luglio, secondo l’avviso che Sorical stessa aveva diffuso ieri sera. Nella giornata odierna, pertanto, l’erogazione idropotabile non subirĂ alcuna variazione.