Domani a Cosenza sarà sospesa l’erogazione idrica

Disagi provocati dall’interruzione elettrica dell’impianto di sollevamento

COSENZA – Una sospensione dell’erogazione idropotabile si verificherĂ domani, martedì 30 luglio, in cittĂ , dalle 9,00 alle 17,00, a causa dell’interruzione dell’energia elettrica all’impianto di sollevamento “Case Alte” del Serbatoio Cozzo Muoio, per l’effettuazione di alcuni lavori. Lo ha comunicato in serata al Comune la Sorical precisando che “all’avvenuta ripresa dell’alimentazione elettrica, sarĂ ripristinata anche l’ordinaria fornitura idropotabile”.