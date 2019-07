Folla di candidati o candidati folli?!

Il gioco di parole in una Terra come la Calabria fa la differenza!… oltre agli autoproclamati candidati a lunga gittata, la campagna elettorale è cominciata anni or sono, si aggiungono altri candidati… autorevoli per motivi diversi e personalitĂ diverse

Insomma se la Juventus prende Cristiano Ronaldo le altre si attezzano per la competizione e magari nel calciomercato della politica regionale mi accaparro le prestazioni di un politico doc, magari avanti con gli anni, ma bomber di razza come Agazio Loiero!… poi escono fuori i candidati che non ti aspetti… magari frutto della societĂ civile lontana dalla politica… ma in Calabria la societĂ civile ha sempre perso… chissĂ ?!… insomma si profila una gran folla di candidati… o semplici candidato folli per le prossime amministrative regionali…

l’obiettivo sarebbe comunque quello di cambiare la Calabria… ma fino ad adesso chi l’ha cambiata, l’ha cambiata in peggio!… buona campagna elettorale a tutti… e non basta che vinca il “meno peggio”… serve che vinca la P.O. …Politica Onesta!

Disco popopoooooò con il Presidente dei Duran Duran… noi sempre nostalgici degli anni ottanta… ma con lo sguardoattentoalfuturo.it!!!!!…